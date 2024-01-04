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        Çorum'da freni arızalanan tırın refüje çıkarak durabildiği kaza kamerada

        Çorum'da freni arızalanan tırın, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:49
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        Çorum'da freni arızalanan tırın refüje çıkarak durabildiği kaza kamerada
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        Çorum'da freni arızalanan tırın, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın, ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için refüje çıkması ve trafik lambasını devirdiği anlar yer aldı.

        Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın freni dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı yakınlarında arızalanmıştı. Tır, sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapması sonucu yaklaşık 80 metre refüjde ilerledikten sonra trafik levhaları ve lambasına çarparak durabilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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