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        Çorum'da çalıştığı yerde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Çorum'da çalıştığı kafede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:44
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        Çorum'da çalıştığı yerde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Çorum'da çalıştığı kafede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

        Sait Kuvvetli (56), Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki kafeteryada çalıştığı sırada rahatsızlandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuvvetli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kuvvetli'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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