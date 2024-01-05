Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

İlk yarının sona ermesiyle bir hafta tatil yapan kırmızı-siyahlı ekip, ardından Antalya'daki bir otelde kampa girdi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde her gün çift antrenman yapan Çorum ekibinde kampa katılmayan futbolcu bulunmazken, sakatlıktan dönen Sadık Arda da tempolu koşulara başladı.

Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak'ta Tuzlaspor'u konuk edecek.

Kırmızı-siyahlılar, ligin ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamladı.

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