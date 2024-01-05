Çorum Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla denetimlerinin sürdüğü bildirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla denetimlerinin sürdüğü bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan aramalarda 17 silah, 10 kesici alet, 178 fişek, 195 sentetik ecza, 100 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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