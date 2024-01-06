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        Çorum'da iki arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı

        Çorum'da iki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:36
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        Çorum'da iki arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı
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        Çorum'da iki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

        Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 24. Sokak'ta Berat Ç. (18), Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ç, tabanca ile ateş ederek Murat A. ve Vahit Can D'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A. götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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