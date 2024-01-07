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        Çorum FK'nin Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:32 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:32
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        Çorum FK'nin Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

        İlk yarının sona ermesiyle bir hafta tatil yapan kırmızı-siyahlı ekip, ardından Antalya'daki bir otelde kampa girdi.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çift antrenman yapan Çorum ekibi, sabah antrenmanında ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Akşam antrenmanında ise futbolcular, salonda ağırlık ve kuvvet çalışması yaptı.

        Çorum ekibinde Sadık Arda'nın da dönmesiyle sakat futbolcu bulunmuyor.

        Çorum FK'nin hazırlık kampı yarın otelde yapılacak tek antrenmanla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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