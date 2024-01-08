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        Çorum'da birbirini tehdit eden 5 kişi gözaltına alındı

        Çorum'da birbirlerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:57
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        Çorum'da birbirini tehdit eden 5 kişi gözaltına alındı
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        Çorum'da birbirlerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre husumetli oldukları ve bir birlerini tehdit ettikleri belirlenen Y.T, C.A, F.B, E.C.A. ve R.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek, muşta, bıçak ve kelepçe ele geçirildi.

        İki grubun aralarındaki husumetin büyümesini engellemek amacıyla gözaltına alınan 5 kişi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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