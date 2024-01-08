Çorum'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gülabibey Mahallesi'ndeki evinde 2010'da tabanca ile ateş ederek, kayınvalidesi Ayşe Ş'yi öldüren, kayınpederi Abdullah Ş'yi yaralayan veteriner hekim Abdullah P'nin (50) mahkemece verilen 37 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan Abdullah P. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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