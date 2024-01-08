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        Çorum'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:46
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        Çorum'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Gülabibey Mahallesi'ndeki evinde 2010'da tabanca ile ateş ederek, kayınvalidesi Ayşe Ş'yi öldüren, kayınpederi Abdullah Ş'yi yaralayan veteriner hekim Abdullah P'nin (50) mahkemece verilen 37 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan Abdullah P. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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