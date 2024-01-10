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        Çorum'da ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Kart ile 12 milyon liralık destek

        Çorum Belediyesince 2023'te ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Kart ile 12 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:42
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        Çorum'da ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Kart ile 12 milyon liralık destek
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        Çorum Belediyesince 2023'te ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Kart ile 12 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 6 bin 895 ailenin Sosyal Destek Kart kullandığını belitti.

        Sosyal Destek Kart ile ihtiyaç sahipleri desteklenirken, esnafa da katkı sağlandığına dikkati çeken Aşgın, "Sosyal Destek Kart'tan faydalanan 6 bin 895 aileye 2023 yılında toplam 12 milyon liralık ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

        Gıda bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Aşgın, bu sayede ihtiyaç sahiplerinin kent merkezindeki 105 noktadaki istediği yerel marketten alışveriş yapabildiklerini kaydetti.

        Aşgın, Sosyal Destek Kart'ın aylık limitini 2024'te 500 liradan 800 liraya yükselttiklerini aktardı.

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