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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilerle buluştu

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:01
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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilerle buluştu
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Aşgın, Çorum Belediyesi Düğün Salonu'ndaki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Gazetecilerin kentin gelişiminde önemli rol üstlendiğini belirten Aşgın, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

        Programa basın meslek örgütlerinin temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

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