Çorum'da şok uygulamalar devam ediyor
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Ocak tarihleri arasında kent merkezinde şok denetimler yaptı.
Denetimlerde şüphe üzerine yapılan aramalarda 19 silah, 12 kesici ve delici alet, çok sayıda mermi, 215 sentetik ecza hapı, 6,27 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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