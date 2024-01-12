Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da şok uygulamalar devam ediyor

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da şok uygulamalar devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Ocak tarihleri arasında kent merkezinde şok denetimler yaptı.

        Denetimlerde şüphe üzerine yapılan aramalarda 19 silah, 12 kesici ve delici alet, çok sayıda mermi, 215 sentetik ecza hapı, 6,27 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Çorum Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        HEM kursiyerlerinin üç boyutlu tablosu, Filistin yararına satışa çıkarıldı
        HEM kursiyerlerinin üç boyutlu tablosu, Filistin yararına satışa çıkarıldı
        Çorum'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Çorum'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Çorum'da "Canlar Buluşuyor"...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Çorum'da "Canlar Buluşuyor"...
        Çorum'da fotokapan ile yaban hayvanları görüntülendi
        Çorum'da fotokapan ile yaban hayvanları görüntülendi
        Çorum'da zeytin üretimi "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" ile yaygınlaşacak
        Çorum'da zeytin üretimi "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" ile yaygınlaşacak