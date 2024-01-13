Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Sadık Arda da Tuzlaspor karşısında forma giyemeyecek.

Oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Tuzlaspor karşısında da galip gelerek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

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