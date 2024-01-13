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        Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:09
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        Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Sadık Arda da Tuzlaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Tuzlaspor karşısında da galip gelerek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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