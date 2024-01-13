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        Çorum'da kavga eden iki kardeşten biri bıçakla yaralandı

        Çorum'da kavga eden yabancı uyruklu iki kardeşten biri bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:50
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        Çorum'da kavga eden iki kardeşten biri bıçakla yaralandı
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        Çorum'da kavga eden yabancı uyruklu iki kardeşten biri bıçakla yaralandı.

        Suriye uyruklu Ş.K. (17) ile kardeşi Y.K. (14) arasında Üçtutlar Mahallesi Muratevler 18. Sokak'taki ikametlerinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, ağabeyini bıçakla yaraladı.

        İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Ş.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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