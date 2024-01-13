Çorum'da kavga eden iki kardeşten biri bıçakla yaralandı Çorum'da kavga eden yabancı uyruklu iki kardeşten biri bıçakla yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:50 facebook

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