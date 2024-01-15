Çorum'da 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde A.B. (15), daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan R.Y'nin (17) pompalı tüfekle saldırısına uğradı.

Vücuduna saçmalar isabet eden A.B, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

R.Y. gözaltına alındı.

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