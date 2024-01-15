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        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:57
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        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı
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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde A.B. (15), daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan R.Y'nin (17) pompalı tüfekle saldırısına uğradı.

        Vücuduna saçmalar isabet eden A.B, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        R.Y. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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