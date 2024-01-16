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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum'da iş insanlarıyla buluştu

        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum'da iş insanlarına ülkesindeki iş fırsatlarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:51
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Çorum'da iş insanlarıyla buluştu
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çorum'da iş insanlarına ülkesindeki iş fırsatlarını anlattı.

        Matis, "Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları" toplantısı için geldiği kentte, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette Matis, Başaranhıncal'a Macaristan haritası hediye etti.

        Başaranhıncal ise Matis'e Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan, Hititlilerle Mısır arasında imzalanan ve bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Barış Anlaşması Tableti'nin örneğini verdi.

        Büyükelçi Matis, daha sonra, Çorum TSO ile Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (OSİAD) TSO Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları" toplantısında iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Matis, basına kapalı toplantıda ülkesindeki iş fırsatları hakkında bilgi verdikten sonra iş insanlarının sorularını yanıtladı.

        Toplantıya, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Ataşeleri Peter Kövecsi-Oláh ve Roland Vegh, OSİAD Başkan Yardımcısı Tayfun Angın, HEPA Türkiye Ankara Temsilcisi Merve Taşçı ile iş insanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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