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        Çorum'da bir çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Çorum'da, bir çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:07
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        Çorum'da bir çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Çorum'da, bir çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Gülabibey Mahallesi' Yenidoğan Caddesi'nde, 15 Ocak'ta, A.B'nin (15) pompalı tüfekle vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan R.Y. (17) ve Y.D'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sevk edildikleri Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralı A.B'nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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