Çorum'da bir çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Çorum'da, bir çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Çorum'da, bir çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gülabibey Mahallesi' Yenidoğan Caddesi'nde, 15 Ocak'ta, A.B'nin (15) pompalı tüfekle vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan R.Y. (17) ve Y.D'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı A.B'nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi ise devam ediyor.
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