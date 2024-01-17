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        Çorum'da Uzlaştırma Bürosu 2023'te yüzde 94 başarı elde etti

        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2023 yılında Uzlaştırma Bürosu'na gelen yaklaşık 1500 dosyanın uzlaşıyla sonuçlandığını, başarı oranının yüzde 94'e yükseldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:35
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        Çorum'da Uzlaştırma Bürosu 2023'te yüzde 94 başarı elde etti
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2023 yılında Uzlaştırma Bürosu'na gelen yaklaşık 1500 dosyanın uzlaşıyla sonuçlandığını, başarı oranının yüzde 94'e yükseldiğini söyledi.

        Bektaş, makamında düzenlediği toplantıda 2023 yılını değerlendirdi.

        Çorum'da göreve başladığından bu yana Uzlaştırma Bürosu'nun başarısını artırmak için çalışmalar yaptığını belirten Bektaş, 2023 yılında yaklaşık 25 bin hazırlık evrakı düzenlediklerini bildirdi.

        Bektaş, "Maalesef Çorum'da bugüne kadar oranımız çok düşüktü, Türkiye ortalamasının çok çok altındaydı. Yüzde 40 civarı bir oran vardı uzlaştırmada. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla, uzlaştırmacılarımızla yaptığımız toplantılarla, onların etkin çalışmasıyla, yine Çorum tarihinin belki de en önemli ya da rekoru dediğimiz bir seviyeye geldik. Yüzde 94 başarı oranına ulaştık. Bu gerçekten Çorum tarihinde önemli bir oran, önemli bir sayı." dedi.

        Uzlaştırma Bürosu'nun başarısıyla yaklaşık 1,5 asliye ceza mahkemesinin yükünü aldıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1500 dosya uzlaşma bürosunda olumlu sonuçlandı. Zaten Çorum halkı uzlaşmaya, birbirinin kusurlarını örtmeye yönelik meyli var. Anadolu insanının tipik özelliğidir bu. Bizim desteğimiz de süreci usulü daha iyi anlatmamızla, onları daha iyi bilgilendirmemizle bu orana ulaştık." diye konuştu.

        2023'te Ceza İnfaz Kurumunda 85 bin evrak düzenlediklerini, bunun Çorum standartlarında yüksek bir rakam olduğuna dikkati çeken Bektaş, kentteki kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında şu anda 2 bin 100 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu aktardı.

        Arabuluculuk çalışmalarında ise yüzde 50 civarında başarı elde ederek, Türkiye ortalamasının gerisinde kalındığını anlatan Bektaş, arabuluculuk kapsamına giren konuların çoğunlukla kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını kaydetti.

        Kentte kolluk kuvvetlerince uygulanan tedbirlerle asayiş olaylarında son aylarda azalma yaşandığına dikkati çeken Bektaş, olayları bastırma ve caydırıcılığı artırma anlamında 2023'te 515 tutuklama, 590 da adli kontrol tedbiri uyguladıklarını, bu tedbirlerin yaklaşık yarısının silahla tehdit ve yaralama olaylarına karşı uygulandığını bildirdi.

        Çorum'un narkotik suçlar konusunda iyi durumda olduğunun altını çizen Bektaş, uyuşturucu ticareti yapan 83 kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulandığını, bir önceki yıla göre azalma gözlendiğini vurguladı.

        Bektaş,18 yaş altı bireylerin suça sürüklenen çocuklar olarak tanımlandığını ve bu alandaki konulara çocuk savcılığının baktığını belirterek, kentte bu konuda örgütlü bir yapı tespit etmediklerini, uygulanan tedbirlerle bu konudaki dosya sayısının 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 30 civarında azalma görüldüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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