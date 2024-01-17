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        Halter Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Çorum'da hazırlanıyor

        Halter Milli Takımı, 12-20 Şubat'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:52
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        Halter Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Çorum'da hazırlanıyor
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        Halter Milli Takımı, 12-20 Şubat'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'da sürdürüyor.

        Kentteki bir otelde kampa giren milli sporcular, gün boyu sürdürdükleri antrenmanlarla şampiyonadan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

        Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, kampı ziyaret ederek teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi.

        Milli takım antrenörü İsa Makal'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ünlü, başarı dileklerini iletti.

        Ünlü, AA muhabirine, sporcuların şampiyonada madalya kazanmak için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Avrupa Şampiyonası'nın aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kota müsabakası olduğunu belirten Ünlü, "Halterdeki olimpiyat kotaları için sporcuların müsabakalarda kendi sıkletlerinde ilk 10'a girmeleri ya da Avrupa'nın en iyileri olması gerekiyor. Halterde kota müsabakalarının sonuncusu, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Tayland'da yapılacak Grant Prix'de. Bu organizasyonda kesin ve net kota sayımız belli olacak." diye konuştu.

        Türkiye'nin 3 kadın, 3 erkek kotası alabileceğini aktaran Ünlü, "Hedefimiz 6 kotayı da almak ama sporcuların mevcut şartları ve yarışmalarda göstereceği performanslar bu sayıyı belirleyecek." ifadelerini kullandı.

        Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve bakanlık bürokratlarının sporun içinden gelen kişiler olmasının bütün spor branşları açısından çok büyük avantaj olduğunu kaydetti.

        Milli takım antrenörü İsa Makal ise 19 Kasım 2023'te milli takım kampını başlattıklarını aktardı.

        Çorum'un kamp için çok uygun olduğuna dikkati çeken Makal, şunları söyledi:

        "Burada hazırlıklarımız devam ediyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok iyi dereceler aldık. İvme gittikçe yükseliyor. İvmeyi daha yukarı taşımak için önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Arkasından olimpiyatlar var. Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 şampiyon çıkarmayı hedefliyoruz. Sporcularımız istekli, biz istekliyiz. Ülkemizi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefimiz."

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