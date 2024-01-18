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        Ankara'da otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

        Ankara'da bir otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddiasıyla Çorum'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:43
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        Ankara'da otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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        Ankara'da bir otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddiasıyla Çorum'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 17 Ocak'ta Ankara'da bir otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Y.D. (32), B.Ç. (31) ve İ.S. (42), Çorum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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