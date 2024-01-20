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        Çorum'da otomobile ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Çorum'da bir kişinin otomobile tabancayla ateş etmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:10
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        Çorum'da otomobile ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
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        Çorum'da bir kişinin otomobile tabancayla ateş etmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, motosikletle Binevler 71. Sokak'a gelen maskeli bir kişi, S.K'ye (30) ait park halindeki 19 ACV 703 plakalı otomobile tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Otomobilde hasara neden olan silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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