Çorum'da otomobile ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı Çorum'da bir kişinin otomobile tabancayla ateş etmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'da bir kişinin otomobile tabancayla ateş etmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, motosikletle Binevler 71. Sokak'a gelen maskeli bir kişi, S.K'ye (30) ait park halindeki 19 ACV 703 plakalı otomobile tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobilde hasara neden olan silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.