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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Çorum'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:21
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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Çorum'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.Y. (21), Üçtutlar Mahallesi'nde bir sokakta motosikletle yanına gelen ve önceden husumetli olduğu öne sürülen E.B'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.

        Yaralanan ve kendi kullandığı otomobiliyle özel bir hastaneye giden F.Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay sonrası kaçan zanlı E.B. ise polis ekiplerince Kunduzhan Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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