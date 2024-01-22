Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Sadık D. (23) idaresindeki 05 FF 530 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Salim D. (53), Seda D. (31), Ali E.D.(6), Sevgi D.(49) ve Hasan K.C. (15) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler buzlanmaya karşı çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.