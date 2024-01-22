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        Çorum'da iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:33
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        Çorum'da iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Çorum'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

        Aydın G. (50) idaresindeki 34 CFY 977 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre T'nin (39) kullandığı l19 AF 143 plakalı otomobil Yeniyol Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Aydın G, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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