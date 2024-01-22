Çorum'da iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Çorum'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

Aydın G. (50) idaresindeki 34 CFY 977 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre T'nin (39) kullandığı l19 AF 143 plakalı otomobil Yeniyol Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Aydın G, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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