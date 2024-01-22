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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:01
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik birimlerince takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 237 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız silah ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 lira, 100 dolar, 10 gram ve 2 çeyrek altın bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan iki zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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