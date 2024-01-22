Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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