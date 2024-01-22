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        Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:21
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        Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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