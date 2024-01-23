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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:17
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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
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        Çorum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu.

        Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde M.A'ya ait kuaför salonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

        İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Camları kırılan ve içerisinde hasar oluşan iş yerinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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