Çorum FK, Hakan Barış'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Hakan Barış'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Iğdırspor'da forma giyen 30 yaşındaki Hakan Barış ile anlaşmaya varıldığı, orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hakan Barış, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Manisa FK ve Iğdır FK formaları giydi.