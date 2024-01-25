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        Çorum'da evlerinin çatısından düşen 2 kişi yaralandı

        Çorum'da 2 kişi anten tamiri için çıktıkları evlerinin çatısından düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:53
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        Çorum'da evlerinin çatısından düşen 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da 2 kişi anten tamiri için çıktıkları evlerinin çatısından düşerek yaralandı.

        Hacıbey köyünde Şenol K. (50), anteni kontrol etmek için çıktığı tek katlı evinin çatısından toprak zemine düştü.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gelen Şenol K, tedavi altına alındı.

        Kale Mahallesi'nde de Murat A. (59) çatıdaki anteni tamir ederken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        112 Acil Sağlık ekiplerince aynı hastaneye sevk edilen Murat A'nın tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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