Çorum'da evlerinin çatısından düşen 2 kişi yaralandı

Çorum'da 2 kişi anten tamiri için çıktıkları evlerinin çatısından düşerek yaralandı.

Hacıbey köyünde Şenol K. (50), anteni kontrol etmek için çıktığı tek katlı evinin çatısından toprak zemine düştü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gelen Şenol K, tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi'nde de Murat A. (59) çatıdaki anteni tamir ederken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince aynı hastaneye sevk edilen Murat A'nın tedavisi sürüyor.

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