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        Çorum'da tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geçirildi

        Çorum'da, bir araçta yapılan aramada tarihi değeri olabileceği belirtilen 5 el yazması kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:51
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        Çorum'da tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geçirildi
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        Çorum'da, bir araçta yapılan aramada tarihi değeri olabileceği belirtilen 5 el yazması kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari aracı şehir girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bir sırt çantasının içinde 3'ü büyük, 2'si küçük, tarihi değeri olabileceği değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geçirildi.

        Kitaplara el konulurken araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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