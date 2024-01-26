Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı

        Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Ahmet Y. (75) idaresindeki 19 ABK 654 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi ile Öğretmen Lisesi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Yüksel Ş’nin kullandığı 42 DIZ 41 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Ahmet Y. ile araçta bulunan aynı aileden Halise Y. (81), Züleyha Y. (50), İrem Y. (17) ve Muhammet F.Y. (13) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil tutuklandı!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Çorum'da yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi yakalandı
        Çorum'da yerde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi yakalandı
        Çorum'da 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
        Çorum'da 2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
        Çorum'da 77 bin 100 makaron ele geçirildi
        Çorum'da 77 bin 100 makaron ele geçirildi
        Çorum'da tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geç...
        Çorum'da tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geç...
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yaral...
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yaral...