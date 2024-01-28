Çorum'da merdivenden düşen kişi yaralandı

Çorum'da merdivenden düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan İ.T.K. (49), dengesini kaybederek evinin merdiveninden düştü.

Ağır yaralanan İ.T.K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen İ.T.K, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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