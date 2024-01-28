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        Çorum'da merdivenden düşen kişi yaralandı

        Çorum'da merdivenden düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:40
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        Çorum'da merdivenden düşen kişi yaralandı
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        Çorum'da merdivenden düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Akkent Mahallesi'nde yaşayan İ.T.K. (49), dengesini kaybederek evinin merdiveninden düştü.

        Ağır yaralanan İ.T.K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Beyin kanaması geçirdiği belirlenen İ.T.K, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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