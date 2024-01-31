Çorum'da polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-31 Ocak tarihleri arasında kent merkezinde şok denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 13 silah, 6 kesici ve delici alet, çok sayıda mermi, 448 sentetik ecza hapı, 15,81 gram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, ayrıca trafik kurallarına uymadığı belirlenen 20 sürüye de 154 bin 693 lira ceza uygulandı.