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        Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:44
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        Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından iki ayrı takım halinde minyatür kale maç ve yüklemeye yönelik şut çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenmana, sakatlığı devam eden Masis dışında tüm futbolcular katıldı. Hafif ağrıları olan Thomas, Ozan Sol ve sakatlıktan dönen Atakan Cangöz takımdan ayrı koşu yaptı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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