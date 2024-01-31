Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından iki ayrı takım halinde minyatür kale maç ve yüklemeye yönelik şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Masis dışında tüm futbolcular katıldı. Hafif ağrıları olan Thomas, Ozan Sol ve sakatlıktan dönen Atakan Cangöz takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.