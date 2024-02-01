Çorum'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Çorum'da farklı adreslerden motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Çorum'da farklı adreslerden motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 12. Sokak, Akkent Mahallesi 2. Cadde ve Bahçelievler Mahallesi'nde 3 motosikleti çaldıkları belirlenen M.C.E. (21), E.B.Y. (17) ve H.M.K. (17) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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