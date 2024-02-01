Çorum'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Emniyet birimleri, kent merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.
Otobüs durakları, banka önleri, kuyumcu dükkanlarının çevresi gibi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde şüpheli durumları takip eden ekipler, ayrıca telefon dolandırıcılığıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.
Gazi, Kubbeli ve İnönü caddeleri ile Eğridere Kuyumcular Çarşısı gibi kentin işlek yerlerindeki banka, ATM ve iş yerlerine de dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgiler içeren afişler asıldı.
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