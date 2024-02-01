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        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı

        Çorum'da kendisini 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:44
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        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
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        Çorum'da kendisini 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kale Mahallesi Zafer 1. Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        F.T. (46) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Vücudunda 3 bıçak darbesi olduğu tespit edilen F.T. tedavi altına alındı.

        F.T'nin, Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy Tepesi mevkisinde alkol aldıktan sonra kendisini bıçakla yaraladığını ve ardından tanımadığı kişilerce otomobille Zafer 1. Sokak'a getirildiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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