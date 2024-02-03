Çorum'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Çorum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Çorum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezasının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.
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