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        Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'da bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:46
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        Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Çorum'da bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Engin U, (29), Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı yakınlarında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karın bölgesinden yaralanan Engin U, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Engin U'nun yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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