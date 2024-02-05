Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Çorum'da bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Çorum'da bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre Engin U, (29), Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı yakınlarında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralanan Engin U, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Engin U'nun yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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