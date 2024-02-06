Çorum'da 14 yaşındaki çocuk çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Şehir merkezinde çalıntı araçla ilerleyen N.K, Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta bir araca çarparak kaza yaptı.

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