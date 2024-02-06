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        Çorum'da 14 yaşındaki çocuk çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı

        Çorum'da anahtarı üzerinde bırakılan otomobili çalan çocuk kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:52
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        Çorum'da 14 yaşındaki çocuk çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
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        Çorum'da anahtarı üzerinde bırakılan otomobili çalan çocuk kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı.

        Alınan bilgiye göre Çorum Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'ndan kaçan 14 yaşındaki N.K, anahtarı üzerinde unutulan A.G'ye (77) ait 19 AC 487 plakalı otomobili Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'tan çaldı.

        Şehir merkezinde çalıntı araçla ilerleyen N.K, Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta bir araca çarparak kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

        N.K. gözaltına alınırken, aracının çalındığını polisten öğrenen A.G, olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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