Çorum İl Emniyet Müdürü Pehlivan depremzede polisleri ağırladı

Depremzede polis memurlarıyla sohbet eden Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum İl Emniyet Müdürü Ahmet Pehlivan, 6 Şubat 2023'teki depremi yaşadıktan sonra Çorum'a tayin olan polis memurları ile kentteki depremzede ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarını ağırladı.

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