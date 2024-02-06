Çorum'da kömürlüklerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K. ile S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları K.K. (27), S.K. (28) ve B.C. (23) gözaltına alındı.

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