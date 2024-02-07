Çorum'da 2 kişi, kendilerinden para isteyen zanlılarca bıçakla yaralandı

Çorum'da sokakta yürüyen 2 kişi, kendilerinden para isteyen şüphelilerce bıçakla yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi 4. Sokak'ta yürüyen E.N. ve Ö.U.Ö, önlerini kesip kendilerinden para isteyen E.Y, K.Ç. ve S.O. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.N. ve Ö.U.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganlardan K.Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.