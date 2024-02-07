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        Çorum'da 2 kişi, kendilerinden para isteyen zanlılarca bıçakla yaralandı

        Çorum'da sokakta yürüyen 2 kişi, kendilerinden para isteyen şüphelilerce bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:15 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:15
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        Çorum'da 2 kişi, kendilerinden para isteyen zanlılarca bıçakla yaralandı
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        Çorum'da sokakta yürüyen 2 kişi, kendilerinden para isteyen şüphelilerce bıçakla yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi 4. Sokak'ta yürüyen E.N. ve Ö.U.Ö, önlerini kesip kendilerinden para isteyen E.Y, K.Ç. ve S.O. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.N. ve Ö.U.Ö. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Saldırganlardan K.Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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