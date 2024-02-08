Halter Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları Çorum'da tamamlandı

Makal, "Şampiyona, Bulgaristan'da 12 Şubat'ta başlayacak. Sporcularımız iki grup halinde Bulgaristan'a gidecek. İlk grup bu gece, ikinci grup ise 10 Şubat'ta Bulgaristan'a hareket edecek. İnşallah şampiyonadan madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kentteki bir otelde düzenlenen kampta milli sporcular, antrenörler İsa Makal, Mehmet Doğan ve Gökhan Kuşçuoğlu yönetiminde son antrenmanı yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.