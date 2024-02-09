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        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, kendisine mektup yazan öğrencileri ziyaret etti

        Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, okuma yazma öğrendikten sonra kendisine mektup yazan 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:11 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:48
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        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, kendisine mektup yazan öğrencileri ziyaret etti
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        Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, okuma yazma öğrendikten sonra kendisine mektup yazan 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

        İstiklal İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, okuma yazma öğrenmelerinin ardından İl Emniyet Müdürü Pehlivan'a "Okuma yazmayı öğrendik. İlk mektubumuzu size yazdık. Sizleri çok seviyoruz, biz de polis olmak istiyoruz" şeklinde ifadeler yer alan mektuplar yazdı.

        Pehlivan da çocukları okullarında ziyaret ederek, mektup yazmalarından dolayı teşekkür etti.

        Sohbet ettiği öğrencilere hediyeler veren Pehlivan, öğrencilere ayrıca polislik mesleğini anlattı.

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