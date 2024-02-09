Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.B. (17), Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 6. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan M.B, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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