Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfi Aydın, Mahmut Gülle
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90 Suat Kaya), Ologo, Toure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Hakan Barış), Nalepa, Geraldo, Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 70 Verheydt)
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Muhammed Mert (Dk. 83 Melih Okutan), Ivan Saponjic (Dk. 55 Emrecan Bulut), Emre Demir (Dk. 69 Diniyev), Atalay Babacan (Dk. 55 Nassim Titebah), İlhami Sıraçhan Nas (Dk. 83 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare
Goller: Dk. 34 Cavare (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Glumac, Dk. 80 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 83 Übeyd Adıyaman, Dk. 90+2 Nassim Titebah (Ümraniyespor), Dk. 47 Atakan Akkaynak, Dk. 55 Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK)
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