Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfi Aydın, Mahmut Gülle

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90 Suat Kaya), Ologo, Toure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Hakan Barış), Nalepa, Geraldo, Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 70 Verheydt)

        Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Muhammed Mert (Dk. 83 Melih Okutan), Ivan Saponjic (Dk. 55 Emrecan Bulut), Emre Demir (Dk. 69 Diniyev), Atalay Babacan (Dk. 55 Nassim Titebah), İlhami Sıraçhan Nas (Dk. 83 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare

        Goller: Dk. 34 Cavare (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Glumac, Dk. 80 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 83 Übeyd Adıyaman, Dk. 90+2 Nassim Titebah (Ümraniyespor), Dk. 47 Atakan Akkaynak, Dk. 55 Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK)

        ÇORUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, kendisine mektup yazan öğrencileri ziyaret e...
        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, kendisine mektup yazan öğrencileri ziyaret e...
        AK Parti'nin Çorum'daki belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Çorum'daki belediye başkan adayları tanıtıldı
        Çorum'da 15 gençlik merkezinin ortak açılış töreni yapıldı
        Çorum'da 15 gençlik merkezinin ortak açılış töreni yapıldı
        Mecitözü'nde doğal taşlardan üretilen takılar EMITT'te sergileniyor
        Mecitözü'nde doğal taşlardan üretilen takılar EMITT'te sergileniyor