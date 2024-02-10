Çorum'da plakasını bez ile kapatan motosiklet sürücüsüne 14 bin lira ceza kesildi

Motosiklet trafikten men edilirken ehliyetsiz sürücüye ise 15 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca ekipler, E.K'nin (16) kullandığı plakasız ve şase numarası kazınmış motosikleti Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de durdurdu.

Sürücüye hem ehliyet motosiklet kullanmak hem de plakayı bez ile kapatması nedeniyle 14 bin lira cezai işlem uygulandı.

Çorum'da motosikletinin plakasını bez ile kapatan ehliyetsiz sürücüsüne 14 bin lira para cezası kesildi.

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