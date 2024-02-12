Çorum'da 16 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıda yaralandı
Çorum'da 17 yaşındaki arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da 17 yaşındaki arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre aralarında husumet bulunan M.C.B. (16) ile Ö.S. (17), konuşmak için Küçük Sanayi Sitesi'nde buluştu.
Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Ö.S. bıçakla M.C.B.'yi (16) yaraladı.
Bacağından yaralanan M.C.B. bir arkadaşı tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Ö.S ise polis ekiplerince yakalandı.
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