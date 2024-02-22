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        Çorum'da borç tartışmasında bir kişi bıçaklı yaralandı

        Çorum'da borç meselesinden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:41 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:44
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        Çorum'da borç tartışmasında bir kişi bıçaklı yaralandı
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        Çorum'da borç meselesinden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedaviye alındı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında borç meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Berke A. (20) ile Bektaş K. (31), Gazi Caddesi valilik binası yakınlarında karşılaşınca tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Berke A, Bektaş K'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralı halde Berke A'nın peşinden gitmeye çalışan Bektaş K, Yavruturna Mahallesi Kadeş 1. Sokak’ta düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve bacağından yaralanan Bektaş K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Berke A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Galeri

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