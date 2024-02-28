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        Hitit Üniversitesinde diyabetin neden olduğu doku hasarlarının nasıl durdurulacağı araştırılıyor

        Hitit Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK destekli proje kapsamında, diyabet hastalarında görülen doku hasarlarının saptanması ve durdurulması için araştırma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:01
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        Hitit Üniversitesinde diyabetin neden olduğu doku hasarlarının nasıl durdurulacağı araştırılıyor
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        Hitit Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK destekli proje kapsamında, diyabet hastalarında görülen doku hasarlarının saptanması ve durdurulması için araştırma yapılıyor.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Menderes Suiçmez'in yürütücülüğünde geliştirilen "Streptozotosin (STZ) ile İndüklenmiş Tip I Diyabet Modelinde Trans-Akonitik Asitin Karaciğer Üzerine Etkisinin Araştırılması Projesi" TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

        Proje kapsamında, Trans-Akonitik Asit (TAA) ile yapılacak uygulamanın tedavi edici özelliğinin saptanması ve doku hasarını durdurmasına yönelik etkileri araştırılıyor.

        Prof. Dr. Suiçmez, TAA'nın çeşitli bitki ve tohumlarından elde edilen bir yağ asidi olduğunu belirterek, "Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığına karşı başlattığımız projemizde, yeni bir yöntem geliştirerek daha önce anti diyabetik çalışması bulunmayan ve tedavi edebileceği düşünülen Trans-Akonitik Asit (TAA) uygulaması yapacağız. Bu yöntemin, iyileştirici etki gösterip doku hasarını onarmasını bekliyoruz. Projemizin olumlu sonuçlanması halinde diyabet hastalarının sıklıkla karşılaşabileceği doku hasarının tanı ve tedavisine yönelik önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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